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أهلي جدة يُفرط في انتصار خارج الديار ويكتفي بالتعادل مع بطل إيران «فيديو»

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أهلي جدة يُفرط في انتصار خارج الديار ويكتفي بالتعادل مع بطل إيران «فيديو» أهلي جدة يُفرط في انتصار خارج الديار ويكتفي بالتعادل مع بطل إيران «فيديو»

التحرير

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فرط نادي أهلي جدة السعودي في انتصار ثمين خارج الديار أمام نادي بيروزي الإيراني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

افتتح عُمر السومة أهداف الأهلي في الدقيقة الثانية من عُمر اللقاء، قبل أن يعزز ليوناردو من تقدم الضيوف بهدف ثاني في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وقلص شجاع خليل زاده الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 72، قبل أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 84، ويفقد الأهلي فوزًأ سهلًا كان في المتناول لكن هذا لا يمنع أنها نتيجة ايجابية خارج الديار على أن يُقام لقاء العودة يوم 12 سبتمبر المقبل.

 

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