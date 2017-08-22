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3 وصفات سهلة وسريعة للسحور

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مصراوي Masrawy

3 وصفات سهلة وسريعة للسحور

06:10 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

3 وصفات سهلة وسريعة للسحور

3 وصفات سهلة وسريعة للسحور

تزامنًا مع أول أيام ذي الحجة، التي يصوم فيها المسلمين، نستعرض لك أفكار سهلة لعمل وجبات السحور:

بيتزا سريعة بالخضروات

بيتزا سريعة بالخضروات

العجينة:

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

3/4 كوب ماء دافئ

الحشوة:

صلصة طماطم بالثوم والزعتر

نقانق

مشروم

فلفل أخضر

جبنة شيدر أو موتزاريلا

رشة ريحان مجفف

طريقة التحضير

لتحضير العجينة في وعاء نضع الدقيق والزيت والسكر والخميرة ونحرك نضع القليل من الماء ونعجن ثم نضع الملح نضع الماء بالتدريج ونعجن إلى أن تتكون عجينة ملساء لا تلتصق باليد.

تترك لتختمر مدة ساعة.

لتحضير الحشوة نشوح المشروم والفلفل الأخضر عالنار مع زيت وتوم لمدة دقيقتين نضع النقانق في الميكرويف مدة دقيقة ثم نقطعه.

نفرد العجينة على الصاج ونضع عليها الصلصة ثم الحشوة ورشة ريحان وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق.

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مصراوي Masrawy

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