وزير الدفاع الروسي: محاربة الإرهاب تتطلب تكاتف دولي 09:01 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

موسكو - (أ ش أ):أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، ضرورة تكاتف المجتمع الدولي - بما في ذلك الجهود العسكرية - لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن صورة الإرهاب اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه في الماضي.ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن شويجو خلال اجتماعه بوزير الدفاع الوطني للنيجر كالا موتاري، على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش- 2017"، قوله إنه يجب على القوى العسكرية أن تتحد من أجل مكافحة الإرهاب الذي يتخذ عدة أشكال مختلفة عما كانت عليه في السابق، موضحاً أن الوحدات الإرهابية مدربة وليست مجرد مجموعات مسلحة منفصلة.وأضاف وزير الدفاع الروسي "لقد قلنا مراراً وتكراراً ولن نكف عن الحديث بأن أولئك المسلحين الذين يحاربون اليوم في سوريا وأفغانستان وليبيا سيعودون يوماً ما إلى ديارهم وبلدانهم.. وللأسف نشاهد الآن نتائج هذه العودة، ولذلك ندعو مجدداً إلى توحيد جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب".من جانبه رحب وزير الدفاع الوطني للنيجر بالدعوة الروسية، مشيرا إلى أن بلاده أيضاً تواجه التهديدات الإرهابية وتسعى لمواجهة تلك التهديدات، مثمناً جهود روسيا في مكافحة الإرهاب.

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