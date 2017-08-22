أخبار عاجلة

بالصور- بقيادة مدير أمن المنيا.. ضبط 4 آلاف قضية في 24 ساعة -
إحباط تهريب 300 قرص مخدر لمساجين في القليوبية -
وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية -
ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس -
على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف -
إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات -
8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب -
وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة -
وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب -
صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الروسي: محاربة الإرهاب تتطلب تكاتف دولي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الروسي: محاربة الإرهاب تتطلب تكاتف دولي

09:01 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وزير الدفاع الروسي: محاربة الإرهاب تتطلب تكاتف دولي

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

موسكو - (أ ش أ):أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، ضرورة تكاتف المجتمع الدولي - بما في ذلك الجهود العسكرية - لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن صورة الإرهاب اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه في الماضي.ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن شويجو خلال اجتماعه بوزير الدفاع الوطني للنيجر كالا موتاري، على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش- 2017"، قوله إنه يجب على القوى العسكرية أن تتحد من أجل مكافحة الإرهاب الذي يتخذ عدة أشكال مختلفة عما كانت عليه في السابق، موضحاً أن الوحدات الإرهابية مدربة وليست مجرد مجموعات مسلحة منفصلة.وأضاف وزير الدفاع الروسي "لقد قلنا مراراً وتكراراً ولن نكف عن الحديث بأن أولئك المسلحين الذين يحاربون اليوم في سوريا وأفغانستان وليبيا سيعودون يوماً ما إلى ديارهم وبلدانهم.. وللأسف نشاهد الآن نتائج هذه العودة، ولذلك ندعو مجدداً إلى توحيد جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب".من جانبه رحب وزير الدفاع الوطني للنيجر بالدعوة الروسية، مشيرا إلى أن بلاده أيضاً تواجه التهديدات الإرهابية وتسعى لمواجهة تلك التهديدات، مثمناً جهود روسيا في مكافحة الإرهاب.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نتنياهو: سأبحث مع بوتين محاولات إيران للتمركز عسكريًا في سوريا

    أخبار

  • رئيس الوزراء العراقي: "داعش" ينهار في تلعفر

    أخبار

  • طائرات "التحالف الدولي" تقتل 78 مدنيًا في الرقة

    أخبار

  • برلماني عراقي: 7 آلاف شخص نزحوا من تلعفر خلال 4 أيام

    أخبار

إعلان

5ef819fc31.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
انتحاري من طالبان يقتل خمسة مدنيين في جنوب أفغانستان

انتحاري من طالبان يقتل خمسة مدنيين في جنوب أفغانستان

الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر

الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر

2400 حاج غادروا ميناء نويبع إلى الأراضي المقدسة اليوم

2400 حاج غادروا ميناء نويبع إلى الأراضي المقدسة اليوم

الدفع بسيارات إسعاف على كورنيش الأقصر في عيد الأضحى

الدفع بسيارات إسعاف على كورنيش الأقصر في عيد الأضحى