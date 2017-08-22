محامي عمال مصنع الإسمنت: أمن أسوان رفض وقفتنا الاحتجاجية غدًا

أسوان - إيهاب عمران:

قال وائل رفعت محامي عمال مصنع إسمنت أسوان إن مدير الأمن اللواء فتح الله حسني رفض الموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية لعمال المصنع أمام ديوان عام المحافظة غدًا الأربعاء.

وأضاف رفعت، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم إبلاغهم بأن سبب الرفض هو الظروف التي تمر بها البلاد, وأن الوضع الأمني لايحتمل, فيما وعدت أجهزة الأمن العمال برفع الأمر بالكامل للمسؤولين والجهات المختصة.

وكان عدد من عمال مصنع أسمنت أسوان تقدموا بطلب مكتوب إلى مدير الأمن، يطالبون بالموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة أسوان غدًا الأربعاء، رفضًا لـ "سياسة لي الذراع التي تعاملهم بها إدارة المصنع الرافضة عودتهم للعمل"، وفق العمال، الذين قالوا إن إدارة المصنع تساومهم على العودة لأعمالهم مقابل التنازل عن بلاغات حرروها ضدها.

وامتنع عمال مصنع إسمنت أسوان عن العمل عقب حادث تعرض له خمسة من زملائهم نهاية شهر يوليو الماضي, أثناء تأديتهم مهام عملهم بالمصنع، وأسفر عن وفاة 3 وإصابة 2 آخرين إثر سقوط مادة خام حارقة عليهم، وطالبوا بضرورة تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي. ​