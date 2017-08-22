رئيس الوزراء يرفض اللائحة الاسترشادية (صور)

التحرير

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في واحدة من أكبر المفاجأت اكتملت الجمعية العمومية لنادي هليوبوليس بحضور ما يزيد على 16 ألف عضو احتشدوا للتصويت ضد اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأولمبية ودعمتها وزارة الشباب والرياضة وصوتوا للائحة التي وضعتها مجلس إدارة النادي برئاسة هارون التوني.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد حضر الجمعية العمومية التي عقدت اليوم وتظهر الصورة التي حصلت عليها «التحرير» رئيس الوزراء وهو يعلم على الدائرة الخضراء الخاصة باعتماد اللائحة التي أعدها النادي وهو ما يعني رفضه للائحة الاسترشادية التي أعدتها وزارة الرياضة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال اليوميين الماضيين تؤكد أن رئيس الوزراء سيحضر ويصوت لصالح اللائحة الاسترشادية.

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وجاء الحضور المكثف لأعضاء هليوبوليس رغم العراقيل التي وضعتها مديرية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية حيث رُفض طلب إدارة النادي بمد التصويت حتى الساعة التاسعة مساءًا من أجل التيسير على الأعضاء للحضور في ظل إقامة الجمعية في يوم عمل ودرجة حرارة مرتفعة وفي وجود عدد كبير من الأعضاء في المصايف.