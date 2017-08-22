مدرب بيدفيست عن مفاوضات ضم عمرو جمال: استمرت 60 يوماً.. والـ«بدري» كان العقبة

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قدم نادي بيدفست الجنوب الأفريقي، لاعبه الجديد عمرو جمال، مهاجم الأهلي السابق، في مؤتمر صحفي عٌقد اليوم الثُلاثاء.

وكان النادي قد نجح في التعاقد مع المُهاجم الدولي لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد موافقة حسام البدري، المدير الفني للأهلي.

وصرح جوزيه فيريرا، المدير التنفيذي للنادي بأن مفاوضات ضم «جمال» هي الأصعب خلال حياته المهنية، مؤكدًا أنها استغرقت 60 يوماً.

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وقال جوزيه مازحاً: «الصفقة هي الأصعب في مشواري، لذلك علينا تعلم اللغة العربية، اللاعب بذل جهدًا كبيرًا حتى ينضم لنا رغم تمسك حسام البدري به الذي كان العقبة الأكبر في إتمام الصفقة»

كما تحدث جافين هانت، المدير الفني للفريق، موضحاً مميزات اللاعب: «شاهدت عمرو في دوري الأبطال فقد لعب أمامنا مرتين، على الفور طلبت من المدير التنفيذي التعاقد معه، ثم تحركنا لضم اللاعب»

وواصل«هو نموذج للرقم 9 فهو يُسجل ويصنع الأهداف كما أنه في سن جيد "26 عاماً" وقادر أن يساعدنا، أحب هذا النوع من اللاعبين وواثق أننا اتخذنا القرار الصحيح بالتعاقد معه».