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محاضر شرطية ضد 3 تجار استولوا على المال العام بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

محاضر شرطية ضد 3 تجار استولوا على المال العام بكفر الشيخ

08:58 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

محاضر شرطية ضد 3 تجار استولوا على المال العام بكفر الشيخ

ارشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي باسم المديرية، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إدارة تموين سيدي غازي، الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص، صاحبي مخابز، وتاجرة تموينية، لاستيلائهم وتلاعبهم بكميات من الدقيق والتلاعب ببونات أسطوانات غاز، ما أهدر من المال العام ما قيمته 7 آلاف و411 جنيهًا.

وقال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن محاضر شرطية حررت ضد المتهمين: "سامي. ع. أ"، لامتناعه عن سداد مبلغ 5 آلاف و556 جنيهًا، مقبال استيلائه على 21 جوال دقيق دون وجه حق، و"أحمد. ر. ا"، لامتناعه عن سداد مبلغ ألف و855 جنيهًا، مقابل استيلائه على 14 جوال دقيق، و"سوسو. أ.ع" تاجرة تموينية، لتلاعبها ببونات أسطوانات غاز، وعدم انتظام التسجيل بالسجلات الخاصة بذلك.​

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