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رئيس الوزراء العراقي: "داعش" ينهار في تلعفر

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي: "داعش" ينهار في تلعفر

09:07 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، إن القطعات العسكرية تتقدم باتجاه مركز تلعفر وسط انهيار تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن هناك بعض المدنيين لا زالوا داخل المدينة.

وأكد العبادي - وفقا لقناة ( العراقية) - أن لن تسمح باستخدام أرض العراق في الاعتداء علي أية دولة، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الكردي إلى بغداد كانت إيجابية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي، شيوخ العشائر إلى إبعاد كل من يحاول تهديد أمن المواطنين العراقيين، لافتا إلى أن الحكومة وفرت أماكن إيواء للنازحين وممرات آمنة لخروجهم من المدينة.

كان قد أعلن رئيس الوزراء العراقي، السبت الماضي، انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر من تنظيم "داعش" الإرهابي.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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