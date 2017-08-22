طائرات "التحالف الدولي" تقتل 78 مدنيًا في الرقة 09:01 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

دمشق - (أ ش أ):أعلنت مصادر سورية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الذي قامت به طائرات التحالف الأمريكي ضد المدنيين في سوريا اليوم إلي 78 مواطنا سوريا بعدما قصفت طائرات التحالف عبر غارات عنيفة الأحياء السكنية في مدينة الرقة السورية.وقالت مصادر ميدانية، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن طائرات "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة "من خارج مجلس الأمن" وجهت صواريخها على حارة السخاني وحارة البدو وحي التوسيعة في مدينة الرقة السورية بزعم استهداف أوكار تنظيم “داعش” الإرهابي.وأضافت المصادر السورية ان ما وصفتها بالمجزرة تأتي بعد أقل من 48 ساعة على عدوان آخر للتحالف المزعوم استهدف قرية جزاع قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة السوري وتسبب أيضا بإزهاق أرواح 20 مدنيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، موضحة أن وزارة الخارجية السورية طالبت أكثر من مرة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالعمل على حل "التحالف الدولي" فورا ووضع حد لعدوانه ومجازره بحق المدنيين في سورية وإلزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب.من ناحية أخري قالت الوكالة السورية ان المجموعات الإرهابية المسلحة خرقت من جديد اتفاق منطقة خفض التوتر عبر اعتدائها برصاص القنص على الأهالي في قرية حضر بريف القنيطرة كما قامت المجموعات الإرهابية أيضا بقصف قرية قنية العاصي في مدينة حمص بالقذائف الصاروخية .وأضافت انه منذ منتصف الشهر الماضي كان قد تم التوصل إلي اتفاق لإقامة منطقة تخفيف التوتر في مناطق درعا والسويداء والقنيطرة السورية ومنذ ذلك الحين خرقت المجموعات الإرهابية الاتفاق أكثر من مرة كان آخرها في الـ 14 من الشهر الجاري حيث أصيب شخص بجروح جراء استهداف المجموعات الإرهابية برصاص القنص الحي الخدمي في مدينة البعث بالقنيطرة السورية.

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