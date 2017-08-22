وزير أمريكي: فرض عقوبات على كيانات صينة بسبب كوريا الشمالية

واشنطن - (أ ش أ):

عزا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، فرض عقوبات على 10 كيانات وستة أشخاص من الصين وروسيا إلي اتخاذ مزيد من الضغوط على كوريا الشمالية.

وقال الوزير منوشين - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الليلة الثلاثاء- إن وزارة الخزانة ستزيد الضغوط على كوريا الشمالية عبر استهداف الذين يدعمون تطوير برامجها النووية والباليستية وعزلهم عن النظام المالي الأمريكي.

وأضاف في البيان إنه "استنادا إلى قرار اليوم فإن كل أملاك ومصالح الأشخاص المعنيين ستجمد في الولايات المتحدة ويمنع على المواطنين الأمريكيين الاتجار معهم".

ومن بين الشركات المعنية بالعقوبات هناك شركة داندونج ريتش أيرث ترايدينغ، التي تتخذ من الصين مقراً لها وجيفست-أم الروسية في موسكو اللتان اشترت مواد أولية لصالح شركات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.

وكان التوتر بلغ ذروته قبل 10 أيام بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إثر قيام بيونج يانج بتجارب لصواريخ عابرة للقارات.