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برلماني عراقي: 7 آلاف شخص نزحوا من تلعفر خلال 4 أيام

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مصراوي Masrawy

برلماني عراقي: 7 آلاف شخص نزحوا من تلعفر خلال 4 أيام

08:53 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

برلماني عراقي: 7 آلاف شخص نزحوا من تلعفر خلال 4 أيام

عضو مجلس النواب العراقي محمد نوري

بغداد - (أ ش أ):أكد عضو مجلس النواب العراقي محمد نوري، الثلاثاء، نزوح 7 آلاف شخص باتجاه الموصل من مدينة تلعفر خلال 4 أيام،مشيراً إلى أن القوات المسلحة استقبلتهم،وتم تدقيقهم أمنياً، ونقلهم إلى مناطق النزوح في جنوب الموصل.وقال نوري لـ قناة(السومرية نيوز) العراقية أن عصابات تنظيم "داعش" الإرهابية تنهار في بعض المناطق، والدليل على ذلك أن العمليات العسكرية لم تتوقف منذ 4 أيام،موضحا أنه لا توجد مقاومة قوية من التنظيم، الذي أصبح يعتمد فقط على العجلات المفخخة باتجاه القطاعات العسكرية العراقية.وأكد البرلماني العرقي وجود انتهاكات كبيرة من قبل قوات الحشد الشعبي ضد مدنيين، لافتاً إلى أن مشاركة قوات الحشد أعطت رسالة بأنها خاضعة لسيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال - في وقت سابق اليوم - إن القطع العسكرية تتقدم باتجاه مركز تلعفر وسط انهيار تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيراً إلى هناك بعض المدنيين لا زالوا داخل المدينة.

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