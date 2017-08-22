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بارزاني: تأجيل استفتاء استقلال كردستان ليس من مصلحة الأكراد

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مصراوي Masrawy

بارزاني: تأجيل استفتاء استقلال كردستان ليس من مصلحة الأكراد

08:40 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

بارزاني: تأجيل استفتاء استقلال كردستان ليس من مصلحة الأكراد

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني

أربيل - (د ب أ): 

أكد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، عدم تأجيل استفتاء الاستقلال المقرر إجرائه الشهر المقبل.

وقال بارزاني في اجتماعه مع مكونات الكلدو آشوريين، والكاكائيين والتركمان اليوم الثلاثاء إن "قرار الاستفتاء كان قراراً جريئاً ومن الخطير جداً انتظار بغداد وعدم إجراء الاستفتاء ويجب أن يتخلص الكرد من حالة عدم الارتياح مع العراق".

وأضاف أن "الكرد وافقوا على الشراكة مع العراق لفتح صفحة جديدة، لكن للأسف لم يطرأ أي تغيير على عقلية السلطة في بغداد، وأعتقد أنهم سيطلبون منا في المستقبل العودة إلى حدود الخط الأخضر في زمن حكم صدام حسين".

وتابع: "نرغب بحسم القضايا مع بغداد عبر التفاهم، لكي يرتاح كلا الطرفين"، مشدداً على أن "الدستور العراقي يسمح لنا بتقرير مصيرنا".

وحول طريقة تعامل بغداد مع الكرد، قال البارزاني إن "بغداد أنفقت كل ما تملك في شراء النار والحديد واستخدمتهما ضد الكرد، لقد كان هناك اتفاقية لتوفير الأسلحة والأموال للبيشمركة، لكنها لم ترسل رصاصة واحدة أو ديناراً واحداً للبيشمركة، ولم تنجح أي تجربة مع بغداد".

وأشار إلى أنه يطالب "بدولة لجميع المكونات في كردستان. نحن حينما نقول دولة كردستان، نقصد دولة بجميع مكونات كردستان.. وكل المكونات ستشارك في كتابة دستور دولة كردستان وسنبذل كل الجهود لحماية المكونات الأخرى".

وأكد أن الاستفتاء لن يؤثر على الحرب ضد داعش، بالقول: "الكرد هم عامل سلام في المنطقة، ويجب أن تؤتي هذه الدماء التي أريقت ثمارها".

وبشأن انتخابات الرئاسة في إقليم كردستان قال البارزاني: "لن أعيد ترشيح نفسي، والخطأ الأكبر في حياتي هو أنني أصبحت رئيساً لإقليم كردستان"، مشيرا إلى أنه "يجب وضع نظام يضمن عدم إلحاق ضرر بالمواطنين بمجيء شخص وذهاب آخر (تداول السلطة)".

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