وزيرة الدفاع الألمانية: أفضل البقاء بمنصبي بعد الانتخابات القادمة
وزيرة الدفاع الألمانية: أفضل البقاء بمنصبي بعد الانتخابات القادمة
08:39 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين
برلين - (د ب أ):
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين رغبتها في البقاء بمنصبها حال فوز الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات البرلمانية المنتظرة شهر سبتمبر القادم.
وقالت فون دير لاين المنتمية لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي اليوم الثلاثاء خلال زيارة في مدينة إكرنفورده الألمانية: "من الواضح أنني سأفضل الاستمرار في هذا المنصب، إذا طُلب مني".
وأشارت إلى أنه لابد في البداية من الفوز في الانتخابات، ثم تشكيل الحكومة بعد ذلك.
وأشارت وزيرة الدفاع الألمانية إلى التطورات الإيجابية من وجهة نظرها في الجيش الألماني، وقالت إن هناك تحولا جذريا من جيش يتقلص إلى جيش ينمو مجددا وأن هناك أيضا تغيرا كبيرا في الشؤون المالية.
واستدركت: "ولكن لا يزال أمامنا طريق من أجل تحقيق الاستقرار لذلك"، وذكرت ضمن المهام القادمة بالجيش الألماني مثلا إعادة النظر في مرسوم التقليد الخاص بالجيش.
يشار إلى أن فون دير لاين واجهت انتقادا مؤخرا بسبب طريقة إداراتها للأزمة في موضوع اللفتنانت كولونيل فرانكو إيه المشتبه في انتمائه للإرهاب وكذلك بسبب المشكلات المستمرة في مشروعات التسلح.
ومن جانبه وصف توماس أوبرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وزيرة الدفاع الاتحادية 58 عاما بأنها "وزيرة الدفاع الأسوأ منذ إعادة توحيد ألمانيا".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
سياسي بارز باتحاد ميركل يدعو لحل أوروبي في النزاع مع تركيا
-
وزير الخارجية الألماني يتهم ميركل بحنث الوعد مرات عديدة
-
لاجئة سورية بألمانيا تطلق على مولودتها اسم "أنجيلا ميركل"
-
حركة احتجاجية لموسيقيين تحاصر مطارا عسكريا في ألمانيا
إعلان
إعلان