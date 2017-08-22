وزير الطيران يلتقي وزير النقل الصومالي لبحث التعاون بين البلدين 08:44 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

جانب من اللقاء

كتب - طه عبيد:التقى شريف فتحي، وزير الطيران المدني، مساء اليوم الثلاثاء، محمد عبدالحي صلاح وزير النقل الصومالي، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني المنعقد بقاعة المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ.ناقش فتحي مع وزير النقل الصومالى طرق تعزيز أمن الطيران بأفريقيا ، والتحديات العالمية لمجال صناعة النقل الجوى ، وكذلك دراسة سبل التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوي ، وكيفية المساهمة المصرية فى وضع التشريعات وقواعد الطيران بالصومال الشقيق ، والاتجاه نحو تبادل المعلومات بمجال امن الطيران ، ونقل الخبرات المصرية فى مجال التدريب والمراقبة الجوية، وتدريب الطيارين وغيرها من مجالات الطيران المدني.وأشاد وزير النقل الصومالي -بحسب بيان اليوم- بمستوى ترتيب وتنظيم فاعليات المؤتمر، متمنيا اتمام المؤتمر بنجاح وأن تخرج جلسات الحوار بتوصيات مثمرة وفعالة ، تساهم فى وضع استراتيجية تعزيز أمن الطيران بمنطقتى افريقيا والشرق الأوسط .

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