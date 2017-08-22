بنجلاديش: إعدام 15 شخصًا بسبب "القتل السياسي"

دكا - (د ب أ):

أيدت المحكمة العليا في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، عقوبة الإعدام بحق 15 شخصا، بينهم ثلاثة من ضباط الجيش المفصولين، لقيامهم باختطاف وقتل سبعة أشخاص بالقرب من دكا عام 2014.

وأصدرت هيئة المحكمة، المكونة من عضوين، حكمها، اليوم الثلاثاء، ضد السياسي المحلي نور حسين، والقائد السابق لكتيبة الانتشار السريع طارق سيد محمد، والميجور عارف حسين، واللفتنانت كوماندر مسعود رنا و 11 آخرين ، وذلك حسبما أفاد المدعي العام محبوبى علام.

وخففت المحكمة عقوبة الإعدام بحق 11 شخصا ،معظمهم من أعضاء جهاز إنفاذ القانون، الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام من محكمة أدنى درجة في كانون ثان/يناير الماضي، إلى السجن مدى الحياة.

وقال المحققون إنه تم العثور على جثث متعفنة لسبعة أشخاص، من بينهم عضو مجلس مدينة منتخب في نارايانجانج ، في أحد الأنهار بعد ثلاثة أيام من اختطافهم من قبل أعضاء كتيبة الانتشار السريع في 27 أبريل 2014.

ووفقا للتحقيق، قام نور حسين، وهو عضو سابق في وحدة منطقة حزب رابطة عوامي الحاكمة، برشوة الضباط لقتل خصومه السياسيين.