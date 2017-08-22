أخبار عاجلة

بالصور- بقيادة مدير أمن المنيا.. ضبط 4 آلاف قضية في 24 ساعة -
إحباط تهريب 300 قرص مخدر لمساجين في القليوبية -
وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية -
ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس -
على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف -
إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات -
8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب -
وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة -
وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب -
صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بنجلاديش: إعدام 15 شخصًا بسبب "القتل السياسي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بنجلاديش: إعدام 15 شخصًا بسبب "القتل السياسي"

08:32 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

دكا - (د ب أ):

أيدت المحكمة العليا في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، عقوبة الإعدام بحق 15 شخصا، بينهم ثلاثة من ضباط الجيش المفصولين، لقيامهم باختطاف وقتل سبعة أشخاص بالقرب من دكا عام 2014.

وأصدرت هيئة المحكمة، المكونة من عضوين، حكمها، اليوم الثلاثاء، ضد السياسي المحلي نور حسين، والقائد السابق لكتيبة الانتشار السريع طارق سيد محمد، والميجور عارف حسين، واللفتنانت كوماندر مسعود رنا و 11 آخرين ، وذلك حسبما أفاد المدعي العام محبوبى علام.

وخففت المحكمة عقوبة الإعدام بحق 11 شخصا ،معظمهم من أعضاء جهاز إنفاذ القانون، الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام من محكمة أدنى درجة في كانون ثان/يناير الماضي، إلى السجن مدى الحياة.

وقال المحققون إنه تم العثور على جثث متعفنة لسبعة أشخاص، من بينهم عضو مجلس مدينة منتخب في نارايانجانج ، في أحد الأنهار بعد ثلاثة أيام من اختطافهم من قبل أعضاء كتيبة الانتشار السريع في 27 أبريل 2014.

ووفقا للتحقيق، قام نور حسين، وهو عضو سابق في وحدة منطقة حزب رابطة عوامي الحاكمة، برشوة الضباط لقتل خصومه السياسيين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الفيضانات تودي بحياة 82 شخصا في بنجلاديش

    أخبار

  • مقتل فتاة وفقدان أربعة أشخاص إثر انهيار أرضي في بنجلاديش

    أخبار

  • تضرر أكثر من نصف مليون شخص جراء فيضانات في بنجلاديش

    أخبار

  • ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في بنجلاديش إلى 149 شخصا

    أخبار

إعلان

34394fbef5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
انتحاري من طالبان يقتل خمسة مدنيين في جنوب أفغانستان

انتحاري من طالبان يقتل خمسة مدنيين في جنوب أفغانستان

الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر

الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر

2400 حاج غادروا ميناء نويبع إلى الأراضي المقدسة اليوم

2400 حاج غادروا ميناء نويبع إلى الأراضي المقدسة اليوم

الدفع بسيارات إسعاف على كورنيش الأقصر في عيد الأضحى

الدفع بسيارات إسعاف على كورنيش الأقصر في عيد الأضحى