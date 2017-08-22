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نتنياهو: سأناقش مع بوتين الوجود العسكري الإيراني في سوريا

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مصراوي Masrawy

نتنياهو: سأناقش مع بوتين الوجود العسكري الإيراني في سوريا

08:32 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

نتنياهو: سأناقش مع بوتين الوجود العسكري الإيراني في سوريا

نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ،اليوم الثلاثاء ،إنه سوف يناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام إيران بترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وأضاف نتنياهو" سوف أغادر للقاء الرئيس بوتين غدا الأربعاء وسينضم إلي رئيسا الموساد و مجلس الامن القومي"، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني.

وتابع "سوف نناقش محاولات إيران المتسارعة لترسيخ نفسها عسكريا في سوريا"، وهو دليل اخر على أن العدوان الإيراني لم ينحسر على الأقل بعد الاتفاق النووي، وهذا شئ يثير مشكلة ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، ولكن لكل دولة، في الشرق الاوسط والعالم ".

كانت إسرائيل وروسيا قد تقاربتا خلال الأعوام القلائل الماضية. وكانت آخر مرة التقى فيها بوتين ونتنياهو قد تمت في موسكو في مارس الماضي.

يشار إلى أن هناك تنسيقا بين إسرائيل وروسيا لمنع أي اشتباكات بين الطائرات الحربية للبلدين في الاجواء السورية.

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