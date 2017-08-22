غدًا.. شكري يلتقى وفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنير

القاهرة - (أ ش أ):

يلتقي وزير الخارجية سامح شكرى غدا الاربعاء مع وفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وذلك بقصر التحرير بالقاهرة.

ويضم الوفد الأمريكي كلا من جيسون جرينبلات المساعد الخاص للرئيس الامريكي والمبعوث الأمريكي للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائب مستشار الامن القومي للشئون الاستراتيجية.

ويقوم الوفد الامريكى حاليا بجولة بالمنطقة حيث من المنتظر ان يتم بحث جهود احياء عملية السلام فى الشرق الأوسط والمفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية.

وكان وزراء خارجية كل من مصر وفلسطسن والاردن قد عقدوا السبت الماضى بالقاهرة اجتماعا وذلك في إطار آلية التنسيق الثلاثية المعنية بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام والتنسيق والتشاور فيما بين الدول الثلاث قبيل زيارة الوفد الامريكى.