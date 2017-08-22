عقابًا لتقاعس والده.. القصة الكاملة لرضيع قتل برصاص أعمامه في اشتباكات بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

كانت طبول الحرب تدق، والفريقان يجمعان من الرجال والأسلحة ما يدفعان به إلى ساحة المعمعة، بينما آثر هو البقاء محتضنًا أطفاله، فأتاه الرد رصاصات سكنت جسد ورأس الرضيع، أطلقها الأعمام عقابًا للأب على تقاعسه عن مناصرتهم في معركتهم مع "آل شحات". هكذا بدأت اشتباكات شهدتها قرية الحمر والجعافرة في مركز قوص جنوبي قنا، اليوم الثلاثاء، بين عائلتين على إثر خلافات جيرة، وأسفرت عن قتيلين ومصاب.

"مدحت ع.ح"، أحد شهود العيان، قال لـ "مصراوي" إن "الأمر بدأ بتجمع لعناصر خارجة على القانون من عائلة (آل تمام) أمام منازلهم استعدادًا للاشتباك مع عناصر مع عائلة (آل شحات)، لخلافات على الجيرة".

وأضاف الشاهد أن والد الرضيع القتيل وزوجته رفضا الاشتراك في هذه المناوشات وآثرا البقاء ببلكونة مسكنهما يتابعان ويراقبان الأمر، قبل أن يتجمع أفراد من عائلة والد الرضيع أمام منزله ويسبوه لتقاعسه عن مناصرتهم، الأمر الذي دفع والد الرضيع إلى الرد عليهم، فأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية في اتجاهه، سكن رأس وجسد طفله الذي لم يتجاوز العامين، وكان نائمًا على كتف أمه.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ شهدت الاشتباكات بين العائلتين أيضًا، وفق شهود عيان، سقوط مصاب من عائلة "آل شحات"، نُقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي. بينما أكد أهالي القرية، لمصراوي، أن اشتباكات اليوم لم تكن الأولى، وأنها كانت تندلع بشكل دوري بين العائلتين.

في السياق، كشف مصدر أمني رفيع المستوى، لمصراوي، أنه فور وصول قوات الأمن إلى القرية للسيطرة على الاشتباكات بين العائلتين، بادر أحد أفراد عائلة "آل تمام" القوات بإطلاق الرصاص، وردت عليه فسقط قتيلاً، قبل أن تتمكن من فرض كردون أمني بين العائلتين لمنع تجدد المناوشات.​​