السودان ينشئ نيابة متخصصة لمكافحة الإرهاب

الخرطوم - (أ ش أ):

أصدر النائب العام لجمهورية السودان، عمر أحمد محمد، أمرًا بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة، والتهرب الجمركي.

وطالب النائب العام - خلال جولة له اليوم الثلاثاء بولايتي شمال وغرب كردفان برفقة اللجنة العليا لجمع السلاح - رؤساء النيابات بسرعة إكمال التحريات، مع مراعاة كفالة كافة الحقوق الدستورية والقانونية لأطراف الدعوى الجنائية.

واطلع النائب العام على التقارير الجنائية، وموقف التصرف في القضايا، ومعوقات سير العمل بالنيابات العامة والمتخصصة في الولايتين، وتحقيق الانتشار المكاني في كافة المحليات.

ووجَّه بنقل عدد من أعضاء النيابة العامة؛ لسد النقص في عدد وكلاء النيابات بالولايتين، وانتداب عدد من الموظفين والعمال من بعض الوزارات؛ لتغطية العجز الموجود في العناصر المساعدة في بعض النيابات، خاصة التي بها عدد كبير من البلاغات.