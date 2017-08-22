أخبار عاجلة

بالصور- بقيادة مدير أمن المنيا.. ضبط 4 آلاف قضية في 24 ساعة -
إحباط تهريب 300 قرص مخدر لمساجين في القليوبية -
وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية -
ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس -
على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف -
إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات -
8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب -
وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة -
وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب -
صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

محامى صينى سابق يعترف بالتحريض ضد الدولة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محامى صينى سابق يعترف بالتحريض ضد الدولة

08:12 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

محامى صينى سابق يعترف بالتحريض ضد الدولة

ارشيفية

بكين - (أ ش أ):

اعترف المحامي الصينى السابق جيانغ تيان يونغ بأنه قام بمحاولة التحريض على التخريب وتقويض سلطة الدولة وذلك خلال بدء محاكمته بالتهم المتعلقة بذلك اليوم الثلاثاء امام احد المحاكم فى مدينة فى تشانغشا بمقاطعة هونان بوسط الصين.

واقر جيانغ البالغ من العمر 46 عاما بانه سافر الى الخارج خمس مرات لحضور ورش عمل تركزت بالدرجة الأولى على النظام الدستوري الغربي، وكان لها تأثير عليه وساعدت على تطوير افكاره حول الإطاحة بالنظام الاشتراكي الصيني واستبداله بالنظام الغربي.

وأوضح في اعترافاته التى نشرت أجزاء منها بصحيفة جلوبال تايمز الصينية الرسمية، أن هذه الافكار التى تملكته دفعته إلى انتقاد الصينية والى محاولة تحريض الشعب الصينى ضدها واثارة مشاعر السخط بين العامة من خلال تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعى مثل تويتر وسينا ويبو.

وأضاف أن هدفه كان تغيير النظام الحالي والإطاحة بالحزب الشيوعى الصينى الحاكم، معربا عن اعتذاره لما بدر عنه من تصرفات وافعال ومطالبا بالرأفة في الحكم عليه.

وقال ممثلو الادعاء ان جيانغ نشر اكثر من 33 الف تغريدة على تويتر وسينا ويبو منذ عام 2009، منها 214 انتقدت الحكومة الصينية مباشرة او حرضت على التخريب، وكما انه أجرى مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية 148 مرة، وفي أكثر من 70 مقابلة منها، انتقد جيانغ الحكومة، ولم تحدد المحكمة موعد النطق بالحكم.

هذا المحتوى من

b62c953de8.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أنور قرقاش: دورنا أقوى ضمن تحالف تقوده والسعودية

    أخبار

  • .. نجل الشيخ عبدالله آل ثاني يبايع أمير قطر

    أخبار

  • الصين: فقدان 10 بحارة في حادث تصادم "مؤسف"

    أخبار

  • الصين: طرد 10 مسئولين لتسترهم على انهيار أرضي

    أخبار

إعلان

04b83d8284.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية

وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية

البط الأوروبي يهرب إلى مصر.. والسبب؟

البط الأوروبي يهرب إلى مصر.. والسبب؟

«مطروح» تستعد لإنشاء «ديزني لاند» بأعلى مستوى عالمي (فيديو)

«مطروح» تستعد لإنشاء «ديزني لاند» بأعلى مستوى عالمي (فيديو)

انخفاض أسعار الدولار بالمركزي.. و«المصرف المتحد» يسجل أقل سعر

انخفاض أسعار الدولار بالمركزي.. و«المصرف المتحد» يسجل أقل سعر