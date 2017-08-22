محامى صينى سابق يعترف بالتحريض ضد الدولة

بكين - (أ ش أ):

اعترف المحامي الصينى السابق جيانغ تيان يونغ بأنه قام بمحاولة التحريض على التخريب وتقويض سلطة الدولة وذلك خلال بدء محاكمته بالتهم المتعلقة بذلك اليوم الثلاثاء امام احد المحاكم فى مدينة فى تشانغشا بمقاطعة هونان بوسط الصين.

واقر جيانغ البالغ من العمر 46 عاما بانه سافر الى الخارج خمس مرات لحضور ورش عمل تركزت بالدرجة الأولى على النظام الدستوري الغربي، وكان لها تأثير عليه وساعدت على تطوير افكاره حول الإطاحة بالنظام الاشتراكي الصيني واستبداله بالنظام الغربي.

وأوضح في اعترافاته التى نشرت أجزاء منها بصحيفة جلوبال تايمز الصينية الرسمية، أن هذه الافكار التى تملكته دفعته إلى انتقاد الحكومة الصينية والى محاولة تحريض الشعب الصينى ضدها واثارة مشاعر السخط بين العامة من خلال تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعى مثل تويتر وسينا ويبو.

وأضاف أن هدفه كان تغيير النظام الحالي والإطاحة بالحزب الشيوعى الصينى الحاكم، معربا عن اعتذاره لما بدر عنه من تصرفات وافعال ومطالبا بالرأفة في الحكم عليه.

وقال ممثلو الادعاء ان جيانغ نشر اكثر من 33 الف تغريدة على تويتر وسينا ويبو منذ عام 2009، منها 214 انتقدت الحكومة الصينية مباشرة او حرضت على التخريب، وكما انه أجرى مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية 148 مرة، وفي أكثر من 70 مقابلة منها، انتقد جيانغ الحكومة، ولم تحدد المحكمة موعد النطق بالحكم.