قيادتا "فتح وحماس" يعقدان اجتماعًا مشتركًا في لبنان 08:07 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

يحيي السنوار زعيم حركة حماس

بيروت - (أ ش أ):عقدت قيادتا حركة "فتح" وحركة "حماس" الفلسطينيتان اجتماعا في لبنان، اليوم الثلاثاء، بحضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور في مقر السفارة، لمتابعة الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة.وأشار بيان مشترك إلى "ضرورة مواجهة التطرف والمخلين بالأمن وأدوات الفتن في المخيم، والعمل بموقف وطني موحد، وجهد مشترك وجماعي يحقق مصالح شعبنا وأمنه واستقراره من جهة وأمن الجوار من جهةٍ أخرى.وتم الاتفاق على "مواصلة الإجتماعات الثنائية ومع بقية الفصائل الوطنية والقوى الإسلامية لضمان تثبيت الأمن في المخيم وبلسمة جراح أهلنا فيه ".وثمن المجتمعون "جهود الأخوة في القيادة السياسية في منطقة صيدا لجهة المتابعة الحثيثة للأحداث في المخيم والعمل الدؤوب لتثبيت الأمن والاستقرار فيه".

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