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الجيش اللبناني: لا يوجد معدل زمني لانتهاء عملية "فجر الجرود"

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مصراوي Masrawy

الجيش اللبناني: لا يوجد معدل زمني لانتهاء عملية "فجر الجرود"

07:53 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الجيش اللبناني - ارشيفية

بيروت - (أ ش أ):

قال مدير التوجيه بالجيش اللبناني العميد علي قانصوه إنه ليست هناك مدة زمنية معينة لانتهاء العملية العسكرية في الجرود "فجر الجرود" التي بدأها الجيش صباح السبت الماضي، مشيرًا إلى أنه "عند الوصول إلى الحدود اللبنانية السورية بحسب الخرائط الموجودة لدينا، نتوقف".

وأضاف قانصوه - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء - أن وحدات الجيش اللبناني استأنفت اعتبارًا من فجر اليوم تنفيذ المرحلة الثالثة من الهجوم ضد ما تبقى من تنظيم (داعش) الإرهابي في جرود القاع، وذلك على محورين، حيث تمكنت في نهاية هذا اليوم من تحقيق هدفها، وهو إحكام السيطرة على كامل البقعة الشمالية لجبهة القتال حتى الحدود اللبنانية السورية، وتم تدمير جميع مراكز الإرهابيين وتحصيناتهم وأسلحتهم في هذه البقعة، والقضاء على أعداد كبيرة منهم، فيما لاذ الباقون بالفرار إلى خارج هذه المنطقة.

ولفت إلى أنه دار اليوم قتال عنيف في منطقة الكف، وسقط لـ(داعش) عدد كبير من القتلى، منوهًا بأنه لا يوجد رقم دقيق لعدد مقاتلي التنظيم بعد بدء العملية العسكرية نتيجة الفرار وسقوط قتلى.

وتابع قانصوه أن فرق الهندسة بالجيش اللبناني عملت على شق الطرقات وإزالة الألغام وفتح ثغرات، فضلًا عن تفتيش البقع المحررة وتنظيفها من الألغام والأجسام المشبوهة.

وأكد أن المجتمع الدولي يرحب بما يقوم به الجيش في معركته ضد الإرهاب؛ لأن الجيش هو من يضمن عدم عودتهم إلى الجرود.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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