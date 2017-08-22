"فتاة الحافلة البيضاء".. قصة فيديو أغضب المغاربة 07:38 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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كتب - علاء المطيري:كشف فيديو تم تداوله على نطاق واسع، أمس الإثنين، عن قيام عدد من المراهقين المغاربة بالاعتداء على فتاة بطريقة لا أخلاقية وتصويرها وسط موجة من الضحك والصراخ، في حين حاولت الفتاة الدفاع عن نفسها والبكاء من أجل الابتعاد عنها، وفقًا لـ"العربية".وقال موقع "روسيا اليوم" إن الحادث تم بطريقة بشعة داخل حافلة للنقل الحضري، بينما اعتبر موقع "العربية نت" بأنه يتخطى كونه حادث صادم.واعتقلت السلطات المغربية 4 أشخاص يشتبه في أنهم ظهروا في الفيديو، وفقًا لـ"بي بي سي".ورغم أن الحادث تم الكشف عنه، أمس الإثنين، إلا أن تاريخه يرجع إلى يوم 18 أغسطس الجاري، وفقًا للتحقيقات الأولية للشرطة المغربية التي أوضحت أن الفتاة عمرها، 24 عامًا، معاقة ذهنيًا، مضيفة: "لا الفتاة ولا سائق الحافلة قاما بالإبلاغ عن الحادث قبل نشر الفيديو على الإنترنت"، وفقًا لـ"بي بي سي".وتسبب الفيديو موجة من الغضب بين المغاربة وسط تساؤلات عدة عن موقف سائق الشاحنة من الحادث ورد فعله على المجرمين الذين قاموا به.وقالت الشركة التي تملك الحافلة إنه لا يمكن لها حاليًا التأكد من أن سائق الحافلة لم يتدخل لنجدة الفتاة، لأن مدة الفيديو التي لا تتجاوز دقيقة لا تتيح معرفة ردة فعل السائق، خاصة أنه في فترة من الفيديو قام المعتدون بترك الضحية تهرب، وفقًا لـ"العربية".وجاء في بيان الشركة، أن الاعتقالات التي طالت الشباب تمت في الدار البيضاء، وأضاف البيان أن التحقيقات جارية في الحادثة، وفقًا لـ"بي بي سي".وجرت الحادثة في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، حسبما أوضحت الصحافة المغربية.وأكدت الشرطة أن المعتدين الذين تم اعتقالهم تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".وذكرت الشركة أن التحري حول الحادثة مازال جارياً لتحديد هويات جميع المشتبه بهم في الاعتداء، مؤكدة أن "سائقي حافلاتها يتعرضون يومياً إلى اعتداءات وتهديدات بالسلاح الأبيض، وقذفهم بالحجارة من طرف المعتدين، كما أنهم يُعرّضون حياتهم للخطر لأجل ضمان سلامة المسافرين".ونشر موقع "العربية نت" بعض ردود رواد التواصل الاجتماعي:قال أحد المدونين على الواقعة: "ما حدث لا يمكن السكوت عنه أبدًا، لأنه جريمة ضد الإنسانية والمجتمع بأكمله، وضرب بعرض الحائط لكل القوانين المغربية، بما أننا وصلنا إلى محاولة اغتصاب فتاة مختلة عقلياً في حافلة نقل عمومي وفي وضح النهار، سلام علينا، انتظروا المفاجآت ما دام العقاب غير صارم".واعتبرت جمعية يطلق عليها: "ماتقيش ولادي لحماية الطفولة" على الخط، مطالبة بتدخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لفتح تحقيق مع المجرمين ومحاكمتهم.كما دعت أيضًا كل المجتمع المغربي إلى التحرك لمواجهة هذه التصرفات الهمجية.وأكدت نجية أديب، رئيسة الجمعية، أنها باشرت الإجراءات القانونية من أجل تقديم شكوى لدى الوكيل العام للملك في الموضوع، مطالبة بإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي هذا الفعل الإجرامي المتجسد في تمزيق ملابس الفتاة ومحاولة اغتصابها مع تصوير المشاهد الهمجية من لدن مراهقين.

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