ضبط عصابة لتجارة الأعضاء البشرية بالجيزة .. ومصدر: "داخل مستشفى بأبو النمرس"

كتب – فتحي سليمان ومحمد شعبان:

تمكن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أطباء و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات وسمسارين اثنين، وذلك أثناء إجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن داخل غرفة عمليات أحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، تمهيدًا لزراعتها لأحد المرضى مقابل 10 آلاف دولار.

وكشفت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية اتفاق أعضاء الشبكة مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة مستغلين الحاجه المادية لدى بعضهم.

وضبطت أجهزة الأمن مبالغ مالية كبيرة مع أعضاء الشبكة حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وقال مصدر أمني آخر بمديرية أمن الجيزة لمصراوي، إنه تم ضبط عناصر الشبكة في منطقة أبو النمرس جنوب الجيزة.