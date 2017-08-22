عودة الرحلات الجوية من وإلى مطار بنينا الليبي بعد تدخل حفتر

طرابلس - (أ ش أ):

عادت الرحلات الجوية من وإلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي بشكل رسمي للعمل، اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهى موظفو شركة المناولة الأرضية إضرابهم عن العمل الذي بدؤوه، أمس الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، اليوم الثلاثاء، إن الرحلات الجوية من وإلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي عادت بشكل رسمي للعمل ،مضيفة أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر تدخل لإقناع موظفي شركة المناولة بإنهاء الإضراب وتعهد "بحل مشكلة تأخر الرواتب في بحر أسبوع".

وتوقفت الرحلات الجوية من وإلى مطار بنينا الدولي، أمس الاثنين، باستثناء رحلات الحج، جراء إضراب واعتصام موظفي الشركة الليبية للمناولة الأرضية المطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من 16 شهر.

وكانت إدارة مطار بنينا الدولي جددت مطالبتها للجهات المسؤولة في الدولة على أعلى مستوياتها بضرورة الإسراع في إيجاد حل للعاملين بالشركة الليبية للمناولة وغيرها من الشركات المتعثرة، حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال التي تؤثر على المطار أمام المنظومة الدولية التي هو جزء منها وعلى مدينة بنغازي باعتبار المطار شريانًا حيويًا هامًا جدًا يربطها مع العالم الخارجي.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين أن الوزارة بصدد تلبية طلبات شركات المناولة في المنطقة الشرقية، والتي تشتكي تأخر سداد رواتبها لعدة أشهر.

وأوضح المكتب، في بيان أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اتفق والمفوض بوزارة المالية أسامة حماد على الشروع في سداد الرواتب المتأخرة لشركات المناولة.