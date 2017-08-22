استقالات جماعية بالجيش التركي بسبب أردوغان
استقالات جماعية بالجيش التركي بسبب أردوغان
07:43 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أنقرة - (أ ش أ):
ذكرت مصادر أمنية تركية بأن 7 من كبار قادة الجيش التركي قدموا استقالتهم إلى وزراة الدفاع علي خلفية التوتر الدائر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقائد القوات الخاصة الفريق زكائي أساكاللي الذي قاد عملية درع الفرات التركية في سوريا.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوة تأتي غداة تحذير وجهه أردوغان إلى أساكاللي بسبب رفضه قرار بتكليفه بقيادة القوات الثانية في الجيش وتخفيض منصبه ورتبته الحاليين.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أردوغان يدعو إلى توجيه "صفعة" للأحزاب الألمانية الحاكمة في الانتخابات
-
برلين تعتزم "مواصلة النهج المتشدد" تجاه تركيا على المدى الطويل
-
الأسد: أردوغان متسول سياسي يبحث عن أي دور
-
وزير الخارجية النمساوي ينتقد بشدة تدخل أردوغان في الانتخابات البرلمانية
إعلان
إعلان