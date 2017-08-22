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استقالات جماعية بالجيش التركي بسبب أردوغان

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مصراوي Masrawy

استقالات جماعية بالجيش التركي بسبب أردوغان

07:43 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

استقالات جماعية بالجيش التركي بسبب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة - (أ ش أ): 

ذكرت مصادر أمنية تركية بأن 7 من كبار قادة الجيش التركي قدموا استقالتهم إلى وزراة الدفاع علي خلفية التوتر الدائر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقائد القوات الخاصة الفريق زكائي أساكاللي الذي قاد عملية درع الفرات التركية في سوريا.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوة تأتي غداة تحذير وجهه أردوغان إلى أساكاللي بسبب رفضه قرار بتكليفه بقيادة القوات الثانية في الجيش وتخفيض منصبه ورتبته الحاليين.

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Asha

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