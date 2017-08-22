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وزير خارجية الفاتيكان: نتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية الفاتيكان: نتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا

07:42 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وزير خارجية الفاتيكان: نتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا

وزير خارجية الفاتكيان الكاردينال بيترو بارولين

موسكو - (أ ش أ):

قال وزير خارجية الفاتكيان الكاردينال بيترو بارولين، إن بلاده بصدد تعزيز التعاون مع الجانب الروسي في القطاعات الطبية والثقافية والعلمية.

وأضاف بارولين، في تصريحات خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "سعداء بالتقدم في مستوى التعاون بين موسكو والفاتيكان، بما في ذلك المباحثات رفيعة المستوى بين الجانبين.

وتوجه الكردينال بارولين إلى روسيا فى زيارة رسمية، بدأت أمس الإثنين، حيث التقى، اليوم، نظيره الروسي سيرجي لافروف وبطريارك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل الأول في مقره بدير "دانيلوفسك".

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مصراوي Masrawy

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