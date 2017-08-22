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رئيس الوطنية للإعلام: تغطية إعلامية متكاملة لمناسك الحج هذا العام

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مصراوي Masrawy

رئيس الوطنية للإعلام: تغطية إعلامية متكاملة لمناسك الحج هذا العام

07:39 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

رئيس الوطنية للإعلام: تغطية إعلامية متكاملة لمناسك الحج هذا العام

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

القاهرة - (أ ش أ):

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالتغطية الإعلامية لمناسك الحج حتى تظهر بشكل متميز من خلال النقل المباشر وتقديم تقارير إخبارية متكاملة تضع المشاهد المصري في كافة تفاصيل وروحانيات شعائر الحج.

ووجه زين -في تصريح اليوم الثلاثاء- قطاعات الهيئة المعنية بتوفير كافة الدعم لفرق العمل المكلفة بالتغطية الإعلامية لمناسك الحج حتى تتمكن من أداء مهامها بشكل متميز.

يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام تولت إيفاد أطقم عمل التغطية الإعلامية لأنشطة بعثات الحج الرسمية بمختلف الوزرات والهيئات.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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