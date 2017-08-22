"أبل" تطلق مبادرة "Apple school" لتطوير منظومة التعليم داخل مصر 07:11 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

تريد لاين

كتبت- ياسمين محمد:أعلنت شركة تريد لاين، الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، عن انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة "Apple School" داخل مصر، وهي المبادرة التي أطلقتها شركة أبل الأمريكية مؤخرا لدعم وتطوير منظومة التعليم بمختلف بلدان العالم.وتستهدف المبادرة تحويل عملية التعليم من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني التفاعلي، بحيث يقوم المدرس بشرح المناهج للطالب اعتمادًا على أجهزة iPad اللوحية، بطريقة تفاعلية دون الحاجة للكتب الورقية، وهو ما يضمن جذب اهتمام الطالب وترغيبه في التعلم بسهولة وذكاء.وانطلقت المرحلة الأولى لمبادرة "Apple School" داخل مجموعة من المدارس الدولية في مصر، ومنها على سبيل المثال: كايرو أمريكان كولدج CAC، مدارس الألسن الدولية، مدرسة الليسيه – المعادي، مدرسة الليسيه – إسكندرية، سمارت إنترناشيونال سكول بالقرية الذكية، المدرسة البريطانية BSE، مدرسة نفرتاري، مدرسة صلاح الدين إنترناشيونال سكول، مدرسة نيو جيزة، أمريكان إنترناشيونال سكول AIS، كايرو وإنجلش سكول EIS، على أن يبدأ تفعيل نظام التعليم التفاعلي بهذه المدارس مع انطلاق العام الدراسي 2017/ 23018.وشكلت شركة "تريد لاين" إدارة داخلية مختصة بتطوير المنتجات التعليمية، تضم فريق عمل يمتلك خبرات سابقة في هذا المجال.ومن جانبه، أكد مصطفى مدحت، مدير المبيعات للقطاع المؤسسي بشركة تريد لاين، والمشرف على مبادرة تطوير التعليم، أن تنفيذ مبادرة أبل لتطوير التعليم داخل مصر يتطلب وجود اهتمام ووعي من جانب مختلف أركان المنظومة التعليمية، بدءًا من المسؤولين عن التعليم في مصر ومرورًا بالمدارس والطلاب والمعلمين، موضحا أن شركة "تريد لاين" تأمل في نشر المبادرة بمختلف المدارس المصرية سواء الحكومية أو الخاصة.وكشف مدحت عن قيام وفد من شركة "تريد لاين" يضم ممثلين من شركة أبل العالمية، بإجراء مباحثات جادة مع الحكومة المصرية ممثلة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لبحث تطبيق مبادرة "Apple School" داخل المدارس المصرية، وقال: "لقد عرضنا على الوزير القيام بتطوير فصل كامل داخل إحدى المدارس الحكومية كنموذج استرشادي، بحيث سيتم تزويد الفصل بعدد 45 جهاز iPad لوحي، و5 آخرين للمدرسين، بجانب 8 أجهزة ماك بوك، بجانب ذلك سنقدم دورات تدريبية للطلاب والمدرسين على كيفية التعامل مع المنظومة التفاعلية الجديدة، بشكل مجاني دون أن تتحمل الحكومة أي أعباء مالية، وفي نهاية العام سيتم تقييم المنظومة للتأكد من مدى استجابة الطلاب والمدرسين لها، وذلك كجزء من خطة أبل لتطوير التعليم حول العالم".وحول آلية تطبيق برنامج "Apple School"، أشار مدحت إلى أن الشركة تقوم أولًا بالتأكد من قوة الاتصال بالإنترنت داخل المدرسة، بعد ذلك يتم تركيب البنية الأساسية والتي تشمل جهاز سيرفر، ثم أجهزة iPad مثبت عليها برنامج "Mobile Device Management" للتحكم في أجهزة الطلاب عن بعد، بعد ذلك يقوم فريق "تريد لاين" بالجلوس مع إدارة المدرسة ورؤساء الأقسام للتعرف على احتياجاتهم بما يتوافق مع طريقة عملهم داخل المدرسة، ثم يتم تحويل الكتب الورقية إلى رقمية ويتم تحميلها على الأجهزة، وهنا يصبح الطالب والمدرس على استعداد لبدء عملية التعليم التفاعلي.وأضاف "نلتزم بتقديم عملية الدعم الفني 24 ساعة يوميًا خلال جميع أيام الأسبوع، وفي حالة ظهور مشكلة تقنية في أحد الأجهزة نقوم فورا باستبداله بجهاز آخر لحين إصلاح المشكلة، كما يقوم فريق الدعم الفني بعمل زيارة دورية للمدرسة للتأكد من جودة سير منظومة العمل".واعلنت متاجر "تريد لاين" عن طرح عرض خاص لطلبة الجامعات المصرية، عبارة عن خصم يصل إلى 15% لجميع منتجات أبل، بغرض إتاحة الفرصة أمام طلاب الجامعات المصرية للاعتماد على أجهزة أبل في إنجاز كل ما يتعلق بحياتهم التعليمية.

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