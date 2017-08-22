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تأجيل إعلان موعد بدء الدراسة بالمدارس حتى الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعلان موعد بدء الدراسة بالمدارس حتى الأسبوع المقبل

07:01 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

تأجيل إعلان موعد بدء الدراسة بالمدارس حتى الأسبوع المقبل

وزارة التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، لمصراوي، أنه تقرر تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للسبت المقبل، بدلا من الخميس، كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من قبل؛ نظرًا لأعمال طارئة جدت على جدول أعمال الوزير.

يذكر أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي منوط به تحديد موعد بدء الدراسة، والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وإبداء رأيه في قرارات الوزير الأخيرة المتعلقة بإلغاء الشهادة الابتدائية، ورفع مادتي الحاسب الألى والتربية الفنية وامتحانات الميد تيرم من المجموع.

ورجح المصدر أن يكون موعد بدء الدراسة مع الجامعات يوم 16 سبتمبر المقبل.

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مصراوي Masrawy

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