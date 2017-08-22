فوضى بجامعة دمنهور بسبب توقف نظام تسجيل الرغبات (صور)

التحرير

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انتابت حالة من الغضب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، المتقدمين لتسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، وافترشوا الأرض داخل الحرم الجامعي انتظارًا لتسجيل رغبات أبنائهم بعد توقف "السيستم".

ورصدت عدسة "التحرير" حالة الإهمال داخل جامعة دمنهور، من عدم توفير أماكن أو مظلات مخصصة لانتظار أولياء الأمور أو الأمهات التي تحمل الرضع والأطفال، الأمر الذي دفعهم للجلوس وسط سيارات عمداء ودكاترة الجامعة، وافتراش الأرض والأرصفة، لا يجدوا من يسأل عليهم أو يقضي مصالحهم بعد توقف "سيستم" تسجيل الرغبات.

وأكد عدد من أولياء الأمور، أنهم جالسون علي الأرض منذ صباح اليوم في ظل ارتفاع درجة حرارة الجو، وإدارة الجامعة أبلغتهم بأن "سيستم" تسجيل الرغبات لا يعمل لوجود عطل فيه، ولم يسجلوا حتى الآن ولم يبلغهم أحد بتحديد موعد آخر للحضور.

من جانبه أكد الدكتور عبدالمنعم مجاهد، عميد كلية الآداب بجامعة دمنهور، أن "سيستم" تسجيل الرغبات متوقف فعليا من قبل المجلس الأعلى للجامعات وليس خطأ من إدارة جامعة دمنهور وجاري حل المشكلة.

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وأفاد مجاهد، بأنه تم توفير أماكن للطلاب داخل المدرجات للانتظار، أما أولياء الأمور فليس مصرحا لهم بالدخول لحرم الجامعة وهم مسئولون عن تصرفاتهم، مشيرًا إلى أن هناك تنبيه على إدارة الأمن بعدم دخول أولياء الأمور ومع ذلك دخلوا للحرم الجامعي.

وأوضح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة تسعى إلى التيسير على أبناء محافظة البحيرة على أن تكون معامل الحاسب الآلي مفتوحة لاستقبال رغبات الطلاب على مدار اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام مرحلة التنسيق خلال أوقات العمل الرسمية بكليتي التربية والتجارة بمجمع الكليات النظرية وكليتي العلوم والطب البيطري بمجمع الكليات العملية مع وجود متخصصين للإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بعملية التنسيق.

كانت جامعة دمنهور، قد فتحت باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة من تنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة 2017 على المواقع الإلكترونية من خلال معامل الحاسب الآلي الخاصة بكليات الجامعة للالتحاق بالكليات، وذلك من خلال ملئ استمارة الرغبات في مكتب التنسيق الموجود على البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات.