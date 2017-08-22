«أسود أقرب للرُمادي».. رئيس مدينة الشهداء يُحيل موظفين للتحقيق بسبب «لون الدهان»

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أحال هشام بيومى، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، كلا من "أ.ا" و"س.غ" المسؤولين عن قسم العقود إلى الشئون القانونية، وذلك بسبب جودة خامات الدهانات الخاصة بـ "البلدورات".

وقال "بيومى" فى بيان له اليوم الثلاثاء، إنه وجد اللون الأسود أقرب للرمادي، واللون الأصفر أقرب لليموني، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الجاد ومراعاة الله عز وجل في جميع الأعمال التى توكل لنا، حتى تكون المنظومة في النهاية بالشكل المطلوب .

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جدير بالذكر أنه جاري الانتهاء من أعمال التجميل والنظافة بمنطقة سيدي شبل بمدينة الشهداء، وسيتم الانتقال إلى مدخل شبين الكوم بداية من كوبري الباجورية كما سيتم تجميل المدينة تباعًا.