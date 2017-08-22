أوقاف القليوبية تُحذر من إلقاء خطبة العيد دون تصريح: «هيدخل نفسه في متاهة»

التحرير

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أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، تخصيص 358 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء لإلقاء خطب العيد.

قال الشيخ محمود أبو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف لافتا إلى أن تم التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها يأتي حرصًا علي سلامة المصلين.

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وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سيتم تحرير محضر شرطة لمن سيحاول إلقاء خطبة العيد بالقوة أو من لا يحمل تصريح وزارة الأوقاف وسيتم إحالة الإمام الذي سيسمح بذلك سيتم وقفه عن العمل وإحالته إلى الشئون القانونية محذرًا: "اللي هيحاول يعمل كده هيدخل نفسه في متاهة".