محامي حسين سالم: موكلي حصل على البراءة في جميع القضايا

التحرير

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كتب - كريم محجوب

قال محمود كبيش محامي رجل الأعمال حسين سالم، إنه تم إسدال الستار على جميع قضايا موكله، مؤكدًا حصوله على البراءة في كافة القضايا.

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وأوضح كبيش في تصريحاته لـ«التحرير»، أن المبلغ المالي الذي قدمه موكله للتصالح تخطى 5 مليارات جنيه، ولم يكن يشمل قضية غسيل الأموال وقضية تصدير الغاز لإسرائيل، ولكنه كان للتصالح في قضية جزيرة البياضية وبعض القضايا الأخرى.

يذكر أن رجل الأعمال المصري حسين سالم، كان قد هرب من مصر في أعقاب ثورة يناير إلى إسبانيا بعد اتهامه في قضايا فساد واستيلاء على أملاك الدولة وإهدار المال العام، والقضية المعروفة إعلاميًا باسم «تصدير الغاز لإسرائيل».