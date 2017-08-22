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التعليم العالي: 130 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية

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التعليم العالي: 130 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية التعليم العالي: 130 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية

التحرير

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قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق بلغ 130 ألف طالب وطالبة.

وأكد عطا فى تصريحات له ، اليوم الثلاثاء، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى.

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جدير بالذكر أن تنسيق رغبات طلاب الدبلومات الفنية انطلق يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهرأغسطس الجاري، بحد أدنى 60 % لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، و75% كحد أدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية، و60% لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة للوزارة ونظائرها.

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التحرير

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