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وزير التعليم: فتح باب التقديم للمدارس اليابانية نهاية الشهر

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وزير التعليم: فتح باب التقديم للمدارس اليابانية نهاية الشهر وزير التعليم: فتح باب التقديم للمدارس اليابانية نهاية الشهر

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة ستعلن عن كيفية التقدم للمدارس اليابانية نهاية الشهر الجاري، بمجرد الانتهاء من استكمال إنشاءات المدارس اليابانية وتجهيزها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وبعث الوزر خلال تصريحاته لـ«التحرير» برسالة طمأن خلالها أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس اليابانية، قال فيها: «اطمئنوا فسيتم فتح باب التقدم لها بمجرد انتهاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إنشاء المباني، وسيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة».

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وعن قرارات تجديد ندب بعض قيادات الوزارة، قال الوزير إن جميع القرارات الصادرة المتعلقة بالتجديد لبعض القيادات سواء داخل ديوان عام الوزارة أو المديريات التعليمية هي مجرد قرارات تكليف بتسيير الأعمال حتى بدء العام الدراسي، على أن يتم الإعلان عن مسابقة لشغل تلك المناصب، وأوضح أنه كان صريحًا منذ اللحظة الأولي مع القيادات سواء التي جاء موعد التجديد لها أو التي كلفها بالعمل في بعض المناصب الحالية كمديريات التعليم بلقاهرة والجيزة والبحيرة، بأن القرارات الصادرة لهم مجرد قرارات لشغل تلك المناصب القيادية كفترة تسيير أعمال حتى بدء العام الدراسي الجديد وإعلان إجراء مسابقة لشغل المناصب.
وأضاف: «سيكون شغل أي وظيفة بالوزارة عن طريق إجراء المسابقات حتى يكون هناك شفافية في شغل المناصب بعيدًا عن الوساطة والمحسوبيات».

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التحرير

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