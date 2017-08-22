«غياب متعب» أكبر مفاجآت قائمة الأهلي «الأولية» للموسم الجديد

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أرسل النادي الأهلي قائمته الأولية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد 2017-2018 حسب اللائحة الخاصة باتحاد الكرة.
وضمت القائمة 26 لاعب جائوا كالتالي..
حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، باسم علي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد، محمد نجيب، أحمد حجازي، رامي ربيعة، سعد سمير.
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خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، عمرو بركات، ميدو جابر، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ، صالح جمعة.
خط الهجوم : عمرو جمال، جونيور أجايي، مروان محسن.
ولم تضم القائمة اسم عماد متعب وأكرم توفيق وكريم نيدفيد ووليد أزارو وهشام محمد وإسلام محارب.