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«غياب متعب» أكبر مفاجآت قائمة الأهلي «الأولية» للموسم الجديد

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«غياب متعب» أكبر مفاجآت قائمة الأهلي «الأولية» للموسم الجديد «غياب متعب» أكبر مفاجآت قائمة الأهلي «الأولية» للموسم الجديد

التحرير

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أرسل النادي الأهلي قائمته الأولية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد 2017-2018 حسب اللائحة الخاصة باتحاد الكرة.

وضمت القائمة 26 لاعب جائوا كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، باسم علي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد، محمد نجيب، أحمد حجازي، رامي ربيعة، سعد سمير.

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خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، عمرو بركات، ميدو جابر، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ، صالح جمعة.

خط الهجوم : عمرو جمال، جونيور أجايي، مروان محسن.

ولم تضم القائمة اسم عماد متعب وأكرم توفيق وكريم نيدفيد ووليد أزارو وهشام محمد وإسلام محارب.

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التحرير

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