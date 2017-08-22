جلسة خاصة بين «متعب والبدري» لمناقشة العرض السعودي

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يعقد عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع حسام البدري، المدير الفني للمارد الأحمر، عقب مران الفريق غدًا، من أجل مناقشة العرض السعودي، الذي تلقاه اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى عماد متعب عرضًا سعوديًا عن طريق وكيله، الأمر الذي رحب به اللاعب وأبلغه الموافقة المبدئية، على أن يعقد جلسة مع الجهاز الفني بالنادي الأهلي لإبلاغه بقراره.

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ويستأنف النادي الأهلي غدًا، الأربعاء، تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، عقب انتهاء مباراة المصري في نهائي كأس مصر.

يبدأ المران في السادسة مساءً على ملعب التتش بالجزيرة، ويقوده الكابتن حسام البدري، المدير الفني، والجهاز المعاون.