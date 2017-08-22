بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات بحي العجوزة

بتكليف من السيسي .. وزير الصحة و"الوزير" ومحافظ الشرقية يتفقدون مستشفى

كتبت - ياسمين محفوظ:

تصوير - إسلام فاروق:

قامت حملة أمنية من محافظة الجيزة يقودها اللواء مصطفى عصام حكمدار الجيزة والعميد حسن الدماطي مدير ادارة شرطة المرافقة، بإزالة إشغالات وتعديات بمنطقة العجوزة.

وتمكنت الحملة من رفع عدد كبير من إشغالات المقاهي والمحلات التجارية والأكشاك والباعة الجائلين والمطاعم والكافتريات وتحرير محاضر للمخالفين.

كما تم رفع عدد كبير من الحواجز الحديدية التي وضعها أصحابها لحجز أماكن انتظار لسياراتهم فى الشارع عنوة وبدون وجه حق.​