الري: تنفيذ مشروعات بـ176 مليون جنيه في نطاق السد العالي

كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى الحفاظ على منظومة العمل بالسد العالي والمنطقة المحيطة به.

وذكر التقرير، أن الوزارة قامت، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان خلال الفترة الماضية، بتنفيذ حزمة من المشروعات لرفع كفاءة العمل في نطاق السد العالي، شملت عملية توسيع قناة مفيض توشكى المسافة من الكيلو 3.265 حتى الكيلو 6 بر أيمن وأيسر، وذلك بقيمة 22 مليون جنيه.

وبلغت نسبة الأعمال المنفذة 25%، إضافة إلى عملية توسيع قناة مفيض توشكي المسافة من الكيلو 8.500 حتى الكيلو 11 بر أيمن وأيسر بقيمة 39 مليون جنيه، ونسبة الأعمال المنفذة 97 %، علاوة على عملية تعميق وتوسيع خور توشكي المسافة من الكيلو 6 إلى الكيلو 8 تجاه البحيرة بقيمة 23 مليون جنيه.

وذكر بيان لوزارة الري، أن نسبة الأعمال المنفذة بلغت 15%، إلى جانب عملية توسيع قناة مفيض توشكي من الكيلو 11 إلى الكيلو 13 بر أيمن و أيسر بقيمة 37 مليون جنيه، ونسبة الأعمال المنفذة 96 %.

وأكد المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان، أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ عملية توسيع قناة مفيض توشكى من الكيلو 13 إلى الكيلو 14.730 بر أيمن وأيسر، بقيمة 38 مليون جنيه، حيث تبلغ نسبة الأعمال المنفذه 77 % .

ولفت إلى عملية تطوير منطقة خلف خزان أسوان من طرقات وزراعات وخطوط ري وتوريد وزراعة رولات نجيل وأعمال إنارة بقيمة نصف مليون جنيه، ونسبة الأعمال المنفذة 30 %، بالإضافة إلى عملية استكمال إحلال وتجديد السور حول رمز الصداقة، وتجديد مبنى قسم الزراعة وإنشاء سور للمشاية المؤدية للرمز، وكذلك استكمال عمل البردورات ومشايات خرسانة للطرقات بين أحواض الزهور بمنطقة الرمز وإزالة الحشائش من المناطق التابعة للهيئة بقيمة مليون جنيه.

وبلغت نسبة الأعمال المنفذة 50 %، فضلا عن عملية استكمال منظومة تأمين أسوار وأبراج مراقبة من الجهتين الغربية والشرقية للسد العالي مزودة بنظام المراقبة التليفزيونية الرقمية بقيمة 16 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة المنفذ الفعلي 75%.