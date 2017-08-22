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358 ساحة لصلاة عيد الأضحى في القليوبية

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مصراوي Masrawy

358 ساحة لصلاة عيد الأضحى في القليوبية

06:40 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

358 ساحة لصلاة عيد الأضحى في القليوبية

وزارة الأوقاف

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة القليوبية عن تخصيص 358 ساحة لصلاة عيد الأضحى، على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة لإلقاء خطبة العيد.

وقال الشيخ محمود أبو حبسه، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن المديرية وضعت خطيبًا أساسيًا وآخر احتياطيًا لكل ساحة، تحسبًا لأي طارئ، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن، وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها، حرصًا على سلامة المصلين.​

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