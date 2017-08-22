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إخلاء سبيل متهم بسب وقذف محافظ القليوبية

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل متهم بسب وقذف محافظ القليوبية

06:29 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

إخلاء سبيل متهم بسب وقذف محافظ القليوبية

اللواء محمود عشماوي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب بنها بإخلاء سبيل مواطن اتهمه محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، في محضر رسمي، بسبه وقذفه أثناء جولة أجراها الأخير في مدينة شبرا الخيمة، وذلك بعد تنازل المحافظ عن البلاغ، حفاظًا على المواطن.

وحرر المحافظ بالأمس محضرًا ضد "محمد. ح"، حمل رقم 5334 إداري قسم أول شبرا الخيمة، مستغلاً حقه القانوني كمواطن، بعدما تعدى عليه لفظيًا، بسبب عدم تنفيذ الحي تأشيرة "كشك" حصل عليها المواطن.

وفوجئ المحافظ، خلال جولته لتفقد عدد من المشروعات وافتتاح عدد من المدارس بمدينة شبرا الخيمة، بمواطن نهره قائلاً: "رجالتك مش عايزة تشتغل"، ثم تلفظ ببعض الألفاظ النابية، فطلب المحافظ الشرطة وحرر محضرًا بالسب والقذف.

ونفى المحافظ أن تكون هناك أي خصومة شخصية بينه وبين المواطن المذكور، مؤكدًا أنه يتقبل النقد البناء من أي شخص أيًا كان وضعه على أرض الأقليم، طالما كان الهدف الصالح العام، مضيفًا: "لكن في الوقت نفسه لن أقبل التجاوز".​

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