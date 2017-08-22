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مدير أمن السويس يتفقد سجن عتاقة وطريقي السخنة والقطامية

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مصراوي Masrawy

مدير أمن السويس يتفقد سجن عتاقة وطريقي السخنة والقطامية

06:13 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

مدير أمن السويس يتفقد سجن عتاقة وطريقي السخنة والقطامية

مديرية أمن السويس

السويس - حسام الدين أحمد:أجرى مدير أمن السويس اللواء محمد جاد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بسجن عتاقة العمومي الملحق بقسم عتاقة، للوقوف على أعمال التأمين، ومتابعة أوضاع الأفراد المكلفين بالعمليات.وخلال الزيارة، وقف مدير الأمن على إجراءات تأمين مداخل ومخارج بالسجن، ومناوبات حراسة الضباط والأفراد المكلفين بالتأمين، وطالب عناصر التأمين باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه في المنطقة المحيطة بالقسم.وفي السياق، تفقد مدير الأمن الخدمات الأمنية على طريق (السويس - العين السخنة)، و(السخنة - القطامية)، وأعلن عن قوات إضافية لدعم الخدمات الأمنية والمرورية بطريقي السخنة والقطامية، فضلاً عن التوسع في مراقبة سرعة السيارات باستخدام الرادار للحد من الطرق.وأضاف أن هناك أعمال تطوير جارية بالطرق تستهدف تحسين حالتها وعلاج أوجه القصور بها. ​

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