الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق بجراج هيئة النقل العام بالقطامية

كتب- فتحي سليمان:

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب بجراج هيئة النقل العام بالقطامية.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمخزن كاوتش الكائن بدائرة قسم القطامية؛ حيث انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقاهرة (10سيارات + 5 خزانات مياه)، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من المعاينة أن الحريق نشب بمخزن مكشوف للخردة ومهملات خاصة بهيئة النقل العام على مساحة 2000 متر .

وانتقل اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لموقع الحريق للتأكد من انتهاء أعمال الإطفاء والتبريد التي قامت بها الحماية المدنية، وكلف المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.