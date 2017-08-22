اتفاق بين جامعة القاهرة والآثار على ترميم "بيت الست وسيلة" وجامع محمود محرم

كتب- محمد قاسم:

وقعت كلية الآثار بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع وزارة الآثار لترميم وصيانة 100 أثر بمنطقة الجمالية فى إطار مشروع القاهرة التاريخية الذي يتضمن عدة مراحل في التنفيذ من خلال مركز صيانة الآثار بكلية الآثار بجامعة القاهرة.

واتفق الطرفان على تسليم المرحلة الأولى التي تمثل 5 أماكن أثرية بمنطقة الجمالية بتكلفة 2 مليون جنيه تشمل منزل الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، وبوابة المبيضة، ووكالة قوصون، وجامع محمود محرم، وبيت السحيمي بالجمالية، على أن يتم التنفيذ من وقت توقيع الاتفاقية.

وقال الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن هذه الآثار ذات قيمة أثرية ومعمارية وتاريخية وسيتم عملية الترميم من خلال مناقصة حصل عليها مركز صيانة الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة.

وأضاف حمزة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تستكمل باقى المراحل بعد الانتهاء من كل مرحلة وتشمل جميع المراحل نحو 100 آثر، حيث وقع الاتفاقية الدكتور محمد حمزة، عميد الكلية، والدكتور أسامة الفقى مدير مركز صيانة الآثار بكلية الآثار بجامعة القاهرة، وممثلى وزارة الآثار.

ولدى جامعة القاهرة بعثة أثرية من كلية الآثار، وكان آخر اكتشافاتها في مايو الماضي، وهي مقبرة ضخمة بمنطقة تونة الجبل بالمنيا تتبع طراز الكاتا كومب (المقابر المنحوتة في الأرض أو في الصخر) متعددة الطوابق وتتضمن آبار وحجرات ودهاليز متعددة كثيرة التعاريج.