نقص 1450 دواء من الأسواق.. و«الصحة» ترسل لـ«الرئاسة» قائمة بـ25 فقط

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"كيتوستريل" أبرز الأدوية الناقصة وسعره 1500 جنيه بالسوق السوداء

تُرسل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة كل أسبوعين إلى مؤسسة الرئاسة ملفًا كاملًا بنواقص الأدوية داخل السوق المحلي من أجل العمل على توفير احتياجات المرضى من حين لآخر، وبحسب أخر إحصائية وصلت قبل أيام إلى رئاسة الجمهورية كان هناك نحو 25 صنفًا دوائيًا ناقصًا فقط رصدتها إدارة الصيدلة في تقريرها الأخير من إجمالي 14 ألف دواء متداول بالسوق المصرية، من بينها أدوية الأمراض المزمنة الخاصة بمرضى القلب والضغط والسكر والغسيل الكلوي وغيرها.

في تصريحات مقتضبة لـ"التحرير" أعلنت الدكتورة رشا زيادة، مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة أنه يجري حاليًأ التنسيق مع شركة "إكديما" للصناعات الدوائية لتوفير بعض الأدوية الناقصة بالسوق المحلي وأدوية الهرمونات بعد انتهاء التعاقد مع التموين الطبي لتوريد أدوية الأورام طوال العام لسد العجز الجاري وتوفير احتياجات المرضى بالمستشفيات والمعاهد القومية.

قوائم الأدوية الناقصة

"التحرير" رصدت أبرز الأدوية الناقصة خلال الأيام الماضية داخل عدد من الصيدليات في محافظتي القاهرة والجيزة ويأتي على رأسها وجود نقص حاد في عقار "كيتوستريل" الخاص بعلاج مرضى الفشل الكلوي منذ أكثر من شهرين، والذي لم يكن سعره يزيد على 220 جنيهًا، وتم رفعه من قبل وزارة الصحة وفق التسعيرة الأخيرة إلى 450 جنيها لتوفيره بالسوق المصري، ولكن سعر العقار اليوم بعد البحث عنه داخل السوق السوداء كانت المفاجأة أنه وصل إلى 1500 جنيه.

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كما تشمل قائمة الأدوية الناقصة أيضًا عقار "الليبدول" الذى يستخدم للأشعة بالصبغة للكشف عن الأورام السرطانية، والذي لا يتخطى سعره الـ 275 جنيها، ولكنه تجاوز الـ 1700 جنيه داخل السوق السوداء، بالإضافة إلى عدد من الأدوية والمكملات الغذائية الأخرى الحيوية مثل قطرة "زولامول" لعلاج ضغط العين وقطرة "ماكسيترول" من انتاج الشركة المتحدة والتي يتم استعمالها عقب إزالة المياة البيضاء من العين وحقن "ميزوتريكسات" للروماتويد وباكلوفين 25 لعلاج التشنجات العصبية، إسبرين بروتكت 100 الذي يمنع حدوث جلطات القلب.

كما رصدت التحرير وجود نقص حاد داخل عدد من الصيدليات الأهلية في دواء الفيزان 2mg - visanne الخاص بعلاج أكياس المبايض عند السيدات، وقطرة systane ultra وكذلك حُقن suplasyn لعلاج خشونة الركب وفيتامين wellwoman وكريم النيستاتين لعلاج الالتهابات عند الأطفال الرُضع وأقراص المكمل الغذائي سنتروم 100 وعقار أوكسيبرال المُستخدم في تحسين تدفق الدم إلى المخ وتنشيط الذاكرة بصفة مستمرة.

ومن جانبه أعلن المحامي الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء زيادة قوائم الأدوية الناقصة بالسوق المحلي بصورة كبير حتى تجاوزت 1450 صنفًا خلال الأيام الماضية من بينها أدوية مرضى الأورام والسكر والفشل الكلوي في مختلف المحافظات"على حد قوله".

وأوضح فؤاد لـ"التحرير" أن مؤسسة الرئاسة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الدواء، وتطلب تقريرًا أسبوعيًا من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة عن الأدوية الناقصة باستمرار، ولكن بعض الموظفين بوزارة الصحة لا يقولون الحقيقة كاملة في تقاريرهم ما يهدد حياة المرضى، ويكشفون أن الأدوية الناقصة لا تزيد على 25 صنفا دوائيا فقط رغم أنها تتخطى 1450 دواء، من بينها 48 صنفًا ليس له مثيل أو بديل.