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الآثار تقيم معرض «على راسه ريشة» بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل

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الآثار تقيم معرض «على راسه ريشة» بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل الآثار تقيم معرض «على راسه ريشة» بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل

التحرير

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تشهد القاعة الكبرى بمتحف قصر محمد على بالمنيل، في الـ11 من صباح الاثنين المقبل، افتتاح معرض مؤقت عن الأزياء العثمانية تحت عنوان "على راسه ريشة"، وذلك حتى الـ28 من أكتوبر القادم.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار في تصريحات لها اليوم، أن المعرض سيضم مجموعة من اللوحات وصور المخطوطات، تعرض لأول مرة أمام الجمهور، تمثل الوظائف والملابس العثمانية في ، ليبحر من خلالها زائري المعرض في أسلوب وطبيعة الحياة خلال عصر الإمبراطورية العثمانية، والتي استمرت ما يقرب من 600 عام.

وأضافت "صلاح"، أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة المعارض المتنوعة التي تحرص الوزارة على إقامتها بمختلف المتاحف المصرية من حين لآخر، لتشجيع مختلف طوائف الشعب المصري على زيارتها.

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ومن جانبه قال ولاء الدين بدوي، إن اللوحات وصور المخطوطات التي سيتم عرضها من مقتنيات المتحف، والتي حرص الأمير "محمد على" على اقتنائها، مشيرًا إلى أن فريق الترميم بالمتحف عكف خلال الفترة الماضية على ترميم اللوحات وصور المخطوطات التي سيتم عرضها بالمعرض لخروجها بالشكل الأمثل ليتناسب مع أهميته كشاهد على عصر هام من العصور التي مرت بها البلاد.

وأفاد "بدوي"، بأنه خلال العصر العثماني كان لكل وظيفة الزي الخاص بها، وكان كل زي يمثل شعار الوظيفة التي يشغلها مرتدو هذا الزي سواء كانت عسكرية أو مدنية أو دينية.

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التحرير

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