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الأربعاء.. توقيع بروتوكول إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني

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مصراوي Masrawy

الأربعاء.. توقيع بروتوكول إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني

05:57 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الأربعاء.. توقيع بروتوكول إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني

الدكتور عبدالمنعم البنا

كتب-أحمد مسعد:يشهد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون، بين البنك الزراعي المصري، ومؤسسة الخير، ومحافظة الوادي الجديد، وصندوق تحيا مصر، لإنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني والزراعي بالوادي الجديد.يتم التوقيع بديوان عام وزارة الزراعة بالدقي، بحضور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمحاسب سيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، وممثلي مؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر.

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