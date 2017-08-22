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أمن قنا يسيطر على اشتباكات ثأرية أسقطت قتيلين.. والأهالي: أحدهما رضيع على كتف أمه

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مصراوي Masrawy

أمن قنا يسيطر على اشتباكات ثأرية أسقطت قتيلين.. والأهالي: أحدهما رضيع على كتف أمه

06:07 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

أمن قنا يسيطر على اشتباكات ثأرية أسقطت قتيلين.. والأهالي: أحدهما رضيع على كتف أمه

مديرية امن قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي: 

كشف مصدر أمني -رفيع المستوى- أن الأجهزة الأمنية جنوبي قنا سيطرت، اليوم الثلاثاء، على اشتباكات ثأرية اندلعت بين عائلتين بقرية الحمر والجعافرة في مركز قوص، أسفرت عن قتيلين ومصاب.

وكان مدير أمن قنا، اللواء علاء العياط، تلقى إخطارًا باشتباكات بين عائلتي آل شحات وآل تمام، إثر خلافات قديمة تجددت، ما أسفر عن سقوط قتيلين من عائلة آل تمام، ومصاب من عائلة آل شحات، نقلوا إلى مستشفى أسيوط الجامعي. 

انتقل مدير الأمن على رأس قوة أمنية إلى القرية، حيث صدرت أوامر بفرض كردون أمني بين العائلتين لمنع تجدد الاشتباكات، وسرعة ضبط العناصر التي أججت الصراع.

وأفاد شهود عيان، مصراوي، بأن أحد القتلى "سيف. م. ح"، طفل رضيع من عائلة آل تمام تلقى عدة طلقات نارية، وهو على كتف والدته، وقت وقوع الاشتباكات.​

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مصراوي Masrawy

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