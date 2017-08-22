السيطرة على حريق بمحيط مبنى قوات الأمن في بورسعيد 06:00 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:سيطر رجال الحماية المدنية في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع بمخلفات خلف مبنى قوات الأمن المركزي في حي الضواحي.تلقت الحماية المدينة إخطارًا باندلاع حريق بمجموعة من المخلفات خلف مبنى قوات الأمن المركزي، في منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وسيطرت على النيران قبل امتدادها.ورفعت الأجهزة المعنية المخلفات الموجودة بالمنطقة منعًا لتجدد اشتعال النيران بها مرة أخرى.

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