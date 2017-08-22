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السيطرة على حريق بمحيط مبنى قوات الأمن في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمحيط مبنى قوات الأمن في بورسعيد

06:00 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

السيطرة على حريق بمحيط مبنى قوات الأمن في بورسعيد

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:سيطر رجال الحماية المدنية في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع بمخلفات خلف مبنى قوات الأمن المركزي في حي الضواحي.تلقت الحماية المدينة إخطارًا باندلاع حريق بمجموعة من المخلفات خلف مبنى قوات الأمن المركزي، في منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وسيطرت على النيران قبل امتدادها.ورفعت الأجهزة المعنية المخلفات الموجودة بالمنطقة منعًا لتجدد اشتعال النيران بها مرة أخرى.

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